Lastest väikseim on aastane Magnus, Marko on neljane, Mairold kuuene ja sügisel Karksi-Nuia gümnaasiumi teise klassi minev Mattias kaheksane. Mait Org ja Moonika Luhamaa on varem elanud Soomes ning enne laste sündi töötasid nad maakera kuklapoolel Austraalias hiiglaslikes viinamarja- ja puuviljaistandustes. Veel varem oli Mait Org ametis sealses banaani- ja tšillifarmis.