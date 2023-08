Kaja Kallase skandaali puhul näitab aeg, millise hoobi see Reformierakonnale ja Kallase enda poliitilisele tulevikule annab. Jutt sellest, et pea­minister ei ole oma abikaasa tegemistega kursis, tundub hämamisena. Ning tulebki loota, et see on häma, sest kui see oleks tõsi, oleks asi veel hullem: peaminister ei tea, mis äri tema abikaasa ajab, ning mitte keegi ei ole ka võtnud vaevaks veenduda, kas kõik on ikka korrektne. Olen ilmselt liiga palju poliitilisi telesarju vaadanud, aga ma eeldaks, et peaministri abikaasa lipsu värv on ka läbi mõeldud, et sõnum oleks õige, ning tema juukseid pügab kontrollitud taustaga juuksur.