Nädala mure ⟩ Viljandi lapsed, kes ei tea, mis asi on prügikast

Jah, saan hästi aru, et see on passiiv-agressiivne ja totralt lapsik, aga olukord ongi totralt lapsik. Ükski ametlik meetod, näiteks rääkimine, manitsemine ja prügikastide tihedalt igale poole ülesseadmine ei ole ju erilisi tulemusi andnud. Koolilt ei saa lõputu selgitustöö tegemist ka nõuda, sest ta on niigi ülesannete rohkusesse uppumas ja kannab Atlasena oma õlgadel vastutust kogu noorsoo tuleviku eest.

See, et noored on ulakusi täis, ei tule kellelegi üllatusena, küll aga on selle Linnahoolduse ja täislagastatud kogunemiskohtade saaga juures kõige kummalisem see, et turvakaameratest ei ole justkui mitte mingit kasu. Need kas ei näita, kes ja mida teeb, või siis ei ole nähtuga midagi peale hakata. «Kaamerate panek on üleliigne kulu – nendest pole kasu. Kui me kaameras näeme, et ta viskab pudeli maha, mis me siis edasi teeme?» küsis Koidu Ilisson ning ma küsin vastu: aga miks me siis ei saa midagi teha?