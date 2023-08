Vaba mõte ⟩ Keegi ju ei keela!

Eks seal ole siiski ka paras annus seda, et me ei ole suutnud surmaga leppida ning paljudele tundub sedastus, et «Surm on õige otsus» või «Surm on siinkohal parim lahendus» jubedana. Samas mitte liiga paljudele. Pärast pikka haigust ja piinlemist surnud inimese matustel on silmad küll märjad, aga ikka tuleb ju kuuldavale «Nüüd ta vähemalt ei piinle enam». Olen seda isegi öelnud ja tõsiselt mõelnud. «Lõpuks pääses!»