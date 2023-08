Pärast riigikogu kevadisi valimisi selgus, et riigil on kitsas käes ja nõnda edasi minnes jõuame hukatusse. Reformierakond lubas, et teeb kõik korda, aga selleks peab igaüks kukrut kergendama. Küsitlused näitavad, et suur osa rahvast on reformierakondlaste sõnade ja tegudega rahul. Aga kuidas seda rahulolu selgitada?