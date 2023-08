Andres Lapp - sõnapidaja mees sordib ussisõnu

««Ussisõnad» on riigikaitse juhtkonna initsiatiiv ja selle eesmärk on suurendada maakaitsevõimet 10 000 reservväelase võrra. See tähendab reservväelaste kutsumist õppekogunemisele ning Kaitseliit peab selle organiseerima, kutsutuid varustama ja treenima. Reservväelased on oluline lisaressurss väljaõpetatud kaitseliitlastele,» ütleb möödunud nädalavahetusel operatsiooniga Lõuna-Eestis algust teinud Lapp. «Kohtumine 45 reservväelasega, kel seni Kaitseliiduga kontakti polnud, jättis väga hea mulje. Nende tõsine ja professionaalne suhtumine annab kindlust, et septembris toimuvad suured õppused lähevad korda.»