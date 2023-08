Vaba mõte ⟩ Nügime, aga ettevaatlikult

Ilmselt on kõik viimastel aastatel kuulnud midagi nügimisest. Küll nügitakse tarbijaid, küll linnaelanikke, küll lapsevanemaid, küll lapsi. Nügimise teooria (inglise keeles nudge theory) on psühholoogias, politoloogias ja majanduses ning mujalgi käibele võetud teooria, mis väga lihtsustatult ütleb, et nii üksikisikute kui rühmade käitumist on võimalik soovitud suunas mõjutada positiivse tugeva mõjutamise ja kaudsete käskude abil ning see on vaat et efektiivsem viis kui keelud ja käsud. Nügimisega ei keelata nimelt midagi, aga teatud valikud muudetakse inimestele ahvatlevamaks ning niimoodi suunavadki valikute pakkujad, meie elu arhitektid, meid tasahilju õigesti käituma.