Nädala konkurss ⟩ Kohalik kaeb «Kaemust» ikka oma mätta otsast

Esimese Kirsimäe otsa rajatakse kolmeastmeline tribüün, et Viljandi üht kaunimat vaadet saaks korraga nautida rohkem inimesi, kui praegu kahele pingile mahub.

Kui mulle aastaid tagasi jäi esimest korda kõrvu idee rajada Viljandi ordulinnuse varemetesse külastuskeskus, olin skeptiline. «Kas meil mujale pole raha panna?» mõtlesin. «Kõik meie tänavad on korras? Kas lasteaiakohti on nii palju, et korralda või tühjades saalides tantsupidu?»