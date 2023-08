Esimesena ja alustuseks võiks soovitada, et las pingid jäävad sinna, kus need on. Me ei saa lagastajate, noortekampade ja alkohoolikute pärast tervet linna tublidele kodanikele, kellest paljud on eakad või väikeste lastega jalutavad lapsevanemad, ligipääsmatuks ja tõrjuvaks muuta. Eakad ja lapsevanemad peavad saama jalga puhata.