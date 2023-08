Juhtkiri ⟩ Eestvedajad Kuhjaveres ja mahajääjad Võhmas

Seejuures on väikeste kohtade tugevus tihti just nende väiksus. Romeo Mukk, kellest laupäevases Sakalas oli pikemat sorti lugu, on kahtlemata suur ja võimas sammas, kelle najal Kuhjavere seisab ning kelle kiiluvees teisedki selle meie-tunde ja kogukondliku särtsu üles leiavad. Kuhjaveres elab aga vähem kui 100 inimest. Võhma linna hingekirjas on umbes 1300 elanikku. Tundub väike, ent on siiski piisavalt suur ühe-kahe töötunde mittelugeva entusiastliku kodukandi patrioodi õlgade jaoks.