Viljandi duo tuli Eesti rannavõrkpalli meistriks

«Marten ja Holger said rohkem kui aasta tagasi rannavolles kokku mängima pandud eesmärgiga olla sel suvel Eesti omavanuste top-paar. Nii ka läks. Poistele suutis suvel konkurentsi pakkuda vaid Rakvere ja Harjumaa poiste duo,» rääkis treener Tauno Lipp. «Poisid kuuluvad omavanuste rannavolle ja aasta vanemate saalivõrkpalli koondisse ning näen, et kõva tööga on tulevikus võimalik saavutada ka rahvusvaheline edu – nii ranna- kui saalivõrkpallis.»