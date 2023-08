Vaba mõte ⟩ «Aga kutsuge politsei!»

Jah, neid lugusid, kus rahu rikkuvate naabrite pärast on suheldud küll politsei, küll valla või linna, küll meediaga, on palju. Ent sisuliselt on neil puhkudel kolm valikut: asjad kokku pakkida ja ära kolida, mingeid tõenäoliselt illegaalseid vahendeid kasutades naabrit kolima sundida või olukorraga leppida. Ükski neist valikutest ei sisalda aga lahendust. Ainus lahendus oleks vist, kui kordusväljakutsete peale võtaks politsei lärmajatelt näiteks muusikamasina järjekindlalt ära või rakendaks šokivangistust, et soov öösiti lärmakaid pidusid pidada tunduvalt väheneks. Aga seda ju ei tehta. «Kutsuge politsei,» soovitab politsei. Kutsutakse. Üha uuesti ja uuesti.