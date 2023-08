Juhtkiri ⟩ Pikk ja päikeseline vaade

Võib igati nõus olla Viljandimaa ettevõtja Mark Oravaga, et tasuta elekter on ajutine nähtus, ning tunnustavalt noogutada selle peale, et tema juhitavad osaühingud Elelevi ja Viljandi Energiabaas jätkavad päikeseparkide rajamist nii, nagu kavandatud. Ei lasta ennast häirida sellest, kui mõnda aega pole energia tootmine nii tulus kui tavaliselt, ega minda liigsesse elevusse, kui vahepeal kerkib elektri hind kõrgele. Ei nullsendine elektri hind börsil ega neljaeurone kilovatt-tunni hind saa püsida: mõlemal juhul teeb turg võrdlemisi kiiresti oma korrektiivid. Seega tuleb keskenduda ikka pikale vaatele, millest poliitikud kõneleda armastavad.

Selge on see, et fossiilkütuste aeg saab läbi ning sõda Ukrainas on üksnes kiirendanud seda aastakümnetepikkust protsessi. Taastuvenergia teemal on omajagu küsimusi, näiteks ei sünni päikesepaneelid ja salvestamiseks vajalikud akud tühja koha pealt ning kindlasti vajab lahendamist üleliigse energia hõlbus müümine teistesse riikidesse. Eestis eriti Saaremaad raputanud torm Hans oma linnumunasuuruste raheteradega tekitab samuti probleeme: praegu võrdlemisi õrnad päikesepaneelid võivad sellises marus viga saada.