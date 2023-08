Juhtkiri ⟩ Ükski linn ei tohiks olla kõle ja kivine

Viljandisse kavandatava Lidli kaupluse tuleku eelsel koosolekul kasutas võimalust oma arvamust avaldada ja asjade käiku mõjutada ainult üks inimene, linnavolinik Kristina Libe. Kas see tähendab, et kõik teised linlased on plaanitavaga rahul või lihtsalt linnaruumi suhtes ükskõiksevõitu, näitab aeg. Nõus võib aga olla Libe seisukohaga, et jalakäijatele peaks rohkem mõtlema. Mitte ainult tulevase Lidli poe juures, vaid terves linnaruumis. Seejuures ei maksa vastandada autojuhte ja jalakäijaid, nagu tihtipeale kiputakse tegema, sest ei tohi unustada, et kui auto on pargitud ja lukku piiksutatud, muutub ka autojuht jalakäijaks.