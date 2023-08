Pärast seda, kui avalikkuse ette jõudis haridus- ja noorteameti plaan kulutada 275 000 eurot noori kaasava veebilehe loomiseks, vallandus nii ühis- kui tavameedias elav, pilklik ning kohati mõnitav arutelu. Põhjusi on lühikeses arvamusloos keeruline kokku võtta, ent need kõlaksid umbes nii: eluvõõras ja rumal mõte kaasata noori (seitsme- kuni 26-aastasi inimesi) sadade tuhandete eurode eest omavalitsuste töösse. Nende kaasamiseks ja neilt mõtete korjamiseks on sada korda paremaid võimalusi kui järjekordne veebileht, millele mitte keegi ei satu ja mida mitte keegi pole palunud.