Lux Expressi kadumine Viljandi–Tallinna liinilt pole just hea uudis. Mis seal salata, bussid on sel firmal mugavamad kui teistel. Ning see, kui kaob üks ühendus maakonnakeskuse ja pealinna vahelt, tähendab võimaluste kahanemist. Maal elaval inimesel on kindlasti mugavam sõita Viljandi bussijaama ja sealt edasi Tallinna kui loksuda veel linnaliinibussiga raudteejaama. Mida rohkem väljumisi, seda parem.