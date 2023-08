Nädalavahetuse ilm rihib suve soojarekordit

Kahe õhumassi piirimail sajab öösel Eesti idaservas tugevat vihma ja on äikest, päeval liigub vihmahoogude vöönd üle maa Lääne-Eesti kohale. Ida- ja kirdetuul päeva peale tugevneb. Keskkonnaagentuur rõhutab, et nii saju- kui temperatuuriprognoos võivad veel muutuda.

Senistel andmetel jagub palavust ka esmaspäeva. See peaks algama 20 kraadi lähedase ööga ning päeval peaks õhutemperatuur kerkima taas 25–30 kraadini. Aga juba esmaspäeva keskpäeval peaks saartele jõudma jahedam õhumass, liikuma edasi mandrile ja hilisõhtul lükkama suure sooja idapiiri taha, nii et õhutemperatuur langeb alla 20 kraadi piiri. Õhumassi vahetusega kaasnevad hoovihm ja äike.

Ameerika ilmamudelil põhinev portaal WeatherOnline lubab pühapäevaks Viljandisse kuni 33 ja esmaspäevaks kuni 29 kraadi. Norrakate Yr pakub, et pühapäeval on Viljandis sooja kuni 31 ja esmaspäeval kuni 28 kraadi. Venelaste Gismeteo ennustab vastavalt 28 ja 26 kraadi.

Keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonna juhtivspetsialist Külli Loodla ütles, et Eesti selle suve ja seega kogu aasta soojarekord on 31,5 kraadi, mille mõõtis Haapsalu ilmajaam 21. juunil. Samast päevast pärineb Viljandi tänavune soojatipp 31,1 kraadi. Just juunis oli Eesti kõige palavam päev ka kolmel varasemal aastal.