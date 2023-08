Kaitseväe liitlassõdurid lendavad helikopteriga Viljandi ja Võru vahel

Viljandi linnavalitsuse pressiteenistuse andmeil on lennud kavas kella 13 ja 19 vahel ning osa võtavad kaitseväe Taara linnakus Võrus paiknevad Ameerika Ühendriikide piloodid helikopteritega Chinook CH-47 ja Black Hawk UH-60. Ühtlasi on liitlassõduritel kavas maanduda Viljandi lennuväljal.

Kaitseväe 2. jalaväebrigaadi teabeohvitser Geidi Lovise Lee ütles, et lennust võtab osa neli helikopterit, aga samas on võimalik, et näiteks ilmaolud ei lase seda plaani teoks teha.