Ettevõtja Ando Tabur, kes oma sõnul on aastaid tulutult oodanud, et vald üle tema maa kulgevat teed hooldaks ja sinna näiteks õueala või massipiirangu märgi üles paneks, otsustas mõni kuu tagasi selle paarisajameetrise lõigu enda tehtud tõkkepuudega sulgeda. See aga on põhjustanud ümberkaudsetes elanikes pahameelt.