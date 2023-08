Avastasin, et üsna hiljuti ostetud nutifon hakkab esimesi suremise märke näitama. Küllap ta siputab veel tükk aega, aga piisab, kui natuke voodis vedeledes videoid vaadata, veidi sotsiaalmeediat sirvida ja sõbraga ladrata ning ongi kümmekond protsenti akust läinud. Ometi sai ostetud veidi kallim telefon lootuses, et ehk on siis ka kvaliteetsem ...