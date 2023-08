Juhtkiri ⟩ Märgistus korda

Küllap võib iga autojuht nimetada Viljandis mitu kohta, kus märgistus on puudulik või läbi mõtlemata. Näiteks Lossi tänavat mööda hotellini sõitvale inimesele ei ütle ükski märk, et keelatud on parkida mõlemal pool teed. Märk on paigutatud üksnes ühele poole ning kui võõras inimene Tartu tänava algusest mööda ei sõida, ei pruugigi ta korrast aru saada. Jah, võib ju arvata, et loogiline mõtlemine peaks autojuhile ütlema, et kui ühel pool teed on bussiparkla, siis teisele poole teed auto parkimine võib tähendada terve tee kinniparkimist, aga märkidest juhinduv inimene ei tee enda arvates midagi valesti.