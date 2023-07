Kuldne Andide kotkaga masin oskab teha peaaegu täiuslikku kohvi

Masina juures askeldab valge kaabu, sinise põlle ja säravvalge naeratusega sitke habetunud mees koos abikaasaga. See on Stefan Loot, kes lahkus Eestist umbes kolmkümmend viis aastat tagasi ja on suure osa oma elust pühendanud kohvile. Eestiga taas pikemalt tutvuda saabki ta alles nüüd, mil on läinud pensionile ja võib teha oma sõnul täpselt seda, mida ise tahab.