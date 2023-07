Viljandimaal võib laupäeval paukuda pikne

Sellise hoiatuse said Viljandi-, Pärnu-, Valga-, Tartu-, Põlva- ja Võrumaa. Puhub edela- ja läänetuul kiirusega 4–10, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 17–22 kraadi.

Eesti keskkonnaagentuur ennustab, et pärast saabuvat keskööd on kõikjal enamasti selge ja sajuta ilm. Pühapäevaks prognoosib keskkonnaagentuur, et mandril on laialdaselt päikeseline ja sajuta ilm. Saartel aga pilvisus tiheneb ja pärastlõunal sajab vihma. Õhtul jõuavad vihmapilved ka mandri lääne- ja lõunaserva, taas tõuseb äikeseoht. Sooja on pühapäeval 21–25 kraadi.