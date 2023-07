Pilistvere hooldekodu juhataja Elle Leisi sõnutsi on eakate soov nende juurde tulla suur.

Juuli alguses jõustunud hooldusreformi tulemusena on hooldekodudesse soovijate arv ühe kuuga Harjumaal tegutsevates Elora haiglates kolmekordistunud. Sakala tuvastas, et Viljandimaal on järjekorrad paisunud, aga drastilisi muudatusi esialgu ei ole.