Kuigi juuli viimane nädala­vahetus möödub folgifestivali tähe all, pole see sugugi ainus pidu linnas. Reede ja laupäeva öösel mängivad DJ-d korraga folgi ametlikul järelpeol «Hype the Funkil» ja tänavafestivalil klubis Romaan. Folgikorraldajad on mitmel aastal väljendanud arvamust, et samal ajal peetavad peod on umbes 20 000 külalist linna meelitava festivali ärakasutamine, ning nende seisukoht on seepärast kõhklevalt tauniv.