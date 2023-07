Loodetavasti need paremad ajad tulevad, sest Clevon ja Cleveron tükkis oma kooliga on üks vaaladest, millele Viljandi on ennast seisma sättinud. Viimaste aastate arenguid tehisintellekti ja tehnoloogia vallas vaadates võib kindel olla, et see on perspektiivikas majandusharu.

Küll on juhtunu aga kainestav meeldetuletus ning on õige aeg üle korrata, et investeerimine on alati seotud riskidega. Eriti kui investeeritakse idufirmadesse, mis tihtipeale töötavad kahjumiga aastaid ja aastaid. Seda on eriti hea meeles pidada praegusel ajastul, kui investeerimine on järjest tavalisem ning vaat et endastmõistetav osa igapäevasest või -kuisest finantskäitumisest. Palgapäeval maksad ära arved ja kodulaenu, paned söögi- ja elamisraha kõrvale ning siis paigutad mingi summa pensionisambasse, ostad meelepäraseid aktsiaid või fondiosakuid. Seda on hakatud nimetama ka iseendale palga maksmiseks, mis ju väga vale polegi.