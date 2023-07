Kumb on siis parem? Tallinna tegutsemine või Viljandi seisak? Sotsiaalmeediat jälgides on tallinlastel kohati lausa väga halb, aga neil on perspektiiv. Pole põhjust kahelda, et tööd saavad mingil ajal valmis ja siis läheb midagi paremaks. Viljandis seda perspektiivi pole. Paala tee või Lääne tänav on autodele avatud, aga autojuhid kiruvad.