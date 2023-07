Folgimammi: võta rusikas põuest välja ja ole inimene!

Oma aias pillimeeste kostitamise tava sai alguse folgimammiks kutsutaval proual 13 aastat tagasi, kui ta enda lapselaps Allan Leiaru festivalil lõõtsa mängis ja kaugemalt tulnud Asso Int aias telkis. Vanaema hoolitses, et poisid oleksid korralikult söönud, ja nii on see aina suuremaks paisudes kordunud aastast aastasse ning aed on muutunud omamoodi Mammilavaks, kus peamiselt lõõtsamehed vabalt musitseerivad.