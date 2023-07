Mida folgil tasuta saab?

Vabaduse platsilt algav pärimeeter külgneb lauluväljakul, pärimusmuusika aida juures ja lossimägedes oleva passialaga. Pärimeeter on vaba sissepääsuga, kuid turvakontrolliga. Seal on toiduala, laste- ja käsitööala ning Roheline lava. Roheline lava on traditsioonilises kohas Jaani kiriku ja Tasuja puiestee vahel ning pakub sel aastal kuulamiseks üle poolesaja etteaste.