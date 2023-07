Küsimusele, miks ta Kallast enda poole elama kutsub, vastas Sõnajalg, et nii saab peaminister aru, mis elu Eestis tegelikult elatakse. «Räägime, et Euroopa-Euroopa, aga mul on ainult külm vesi. Boilerit ja dušinurka ka pole. Mul on ahiküte. Tule ela nädal minu juures. Proovi, kuidas on hommikul kaks eurot taskus üles ärgata. Proovi järgmise päevani ära elada,» räägib Sõnajalg.