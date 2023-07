Juhtkiri ⟩ Head ajad, rasked ajad

Teisalt paneb see aga mõtlema toidujulgeolekule, mis on üks õnnetu sõna, sest ei väljenda väga hästi oma kõledavõitu sisu: toidujulgeolek tähendab seda, et Eesti peaks kasvatama piisavalt toitu, et vajaduse korral sellega rahvas ära toita. Lisaks peab see olema piisavalt odav, et sellest oleks võimalik kõht paar korda päevas täis süüa. Halvimate stsenaariumide rakendumise korral võivad inimesed muidu nälga jääda ning sellest on keskkonnakaitsjad ammu, ammu rääkinud.