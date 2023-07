NEED KAKS eelmise nädala kesknädalal kajastust leidnud vastuolulist uudist panid nii mõnegi inimese küsima: kuidas siis nii? Miks on Eesti riigis kujunenud selline olukord, kus tavainimene peab püksirihma pingutades hoolikalt kaaluma, mida poest osta ja kas on võimalik perele puhkusereis lubada, ning samal ajal teatavad uudisteportaalid pankade rekordkasumitest?