Nädala summa ⟩ Paarkümmend eurot kuus, mis suretab maaelu

Kasu neist hüvedest lõikavad absoluutselt kõik inimesed: kui haridus- ja tugisüsteemid lonkavad juba lasteaia tasandil, siis oleks meelevaldne eeldada, et ülikoolidest, kutsekoolidest ja rakenduskõrgkoolidest tulevad välja nende erialade spetsialistid, keda vaja on. Nad ei pruugi sinna jõudagi: elu hammasrataste vahele kukkunud murdvaras, kes teie suvilas puhta töö teeb, oleks võinud parema süsteemi olemasolu korral olla hoopiski teie hambaarst.

Enamasti me sellele ei mõtle, näeme ainult, kuidas raha arvelt läheb või sinna ei jõuagi ning seosed selle raha ja Eestis aastatega järjest paremaks muutuva elu vahel jäävad abstraktseks. Nõnda on ka automaksu ümber lahvatanud pahameeletorm inimlikult mõistetav. Tõele au andes annaks riigieelarvelisi puudujääke lappida ka muudmoodi. Aga lappida neid tuleb ja summa liidetavate järjekorrast ei muutu, nii et pikas perspektiivis pole tegelikult suurt vahet, kas maksame automaksu või muutub toidukorv kallimaks. Teine variant oleks teenuste latti alla lasta.