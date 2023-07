Nädala risttee ⟩ Koer Karu saatus

Eesti loomakaitse liit teeb minu arvates head ja vajalikku tööd, aga tuleb möönda, et ta kõnnib seaduse mõttes mõnigi kord piiri peal ning kukub vahetevahel ka pahemale poole seda piiri. Eesmärk on tal aastaid siiski õilis olnud ja pigem võiks siin vaadata meie seaduste poole, mis loomadele ülemäära palju tähelepanu ei pööra, võrdsustab neid asjadega ning pole suutnud isegi nende seksuaalset väärkohtlemist kriminaliseerida. Ajakirjanikuna peaksin ütlema, et seadused on seadused ja mõeldud järgimiseks, aga inimesena meenutan, et kunagi oli seadusevastane aidata kaasa orja põgenemisele USA lõunaosariikidest põhjaosariikidesse. Asja vargus ju ikkagi.