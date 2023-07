Paadiralli Abja paisjärvel on selleks aastaks läbi ning Rait Mõttuse vesiratas muutunud kui võluväel tagasi pilkupüüdvaks kolmerattaliseks tänavasõidukiks, mida nähes sõitjale järele vaadatakse ja tihtilugu ka tunnustavalt pöial püsti aetakse. «Käin vahel poes ja vahel mõnel sõbral külas. Kui on ilus ilm, siis on sellega mõnus ringi sõita,» kirjeldab Mõttus oma sõiduki maismaal kulgemise teekondi.