100-aastane naine ja tema tütar pääsesid tänu möödujatele põlengust eluga

Tuletõrjujad tulid hättasattunutele appi möödujate kutse peale. Pilt on illustreeriv.

Eile hilisõhtul kuulis üks Põhja-Sakala vallas Kõo külas elav mees lähikonnas suitsuanduri häält ning helistas naabruses elavale õele, et ega too põlengut ei märka. Naine läks asja õue uurima ja avastas, et üks lähedalasuv maja, kus elas 100-aastane naine koos liikumisraskustega tütrega oli suitsu täis.