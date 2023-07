Kurk kasvatas endale eraldi lehe

«Midagi enneolematut kurgiga juhtunud ei ole,» lausus botaanik Urmas Laansoo. «Normaalsest kasvamisest ja arengust kõrvalekallet taimedel aeg-ajalt esineb. Selline nähtus ei ole sordi- ega liigiomane, vaid mingil põhjusel on õitsemise ajal leht ja õieraag emakaga olnud teineteisele väga lähedal, ligistunud ja leheroots ning arenev vili on kokku kasvanud.»

Botaanik märkis, et kurgi leheroots on viljaga kokku kasvanud, mitte pole arenenud vilja seest või väliskestast. Ta lisas, et põhuseks võib olla mehaaniline surve, aga ka muud kasvamist mõjutavad tegurid.