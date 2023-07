Viljandi Metall kutsub Eesti tippartistidega sünnipäevapeole

Ettevõtte pressiteate kohaselt on sünnipäevapeole oodatud Viljandi ja lähikonna inimesed igas vanuses, programmis leidub tegevust kogu perele. Kontserdil astuvad üles Viljandiga tihedalt seotud Minimal Wind, Smilers ning rahva poolt palavalt armastatud Ivo Linna koos ansambliga Supernova. Õhtujuht on Oskar Punga.

See ei ole esimene kord, kui Viljandi Metall oma sünnipäeval midagi kogukonnale tagasi annab. Oma 20. ja 25. sünnipäeval palus firma klientidel ja koostööpartneritel sünnipäevapeole tulles annetada kingitusraha Viljandi huvikoolide toetuseks.

Viljandi Metalli üks omanikest Villu Maamägi ütles, et niimoodi soovitakse tänada inimesi, kes on andnud ettevõttesse oma panuse ja kes on firma pideva arengu ja kasvamise väikelinnas võimalikuks teinud.