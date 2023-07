20 ruutmeetri suurusel aiamajal on väljaulatuv terrass ning sellele lisavad praktilisust klaasist lükanduksed, mis annavad võimaluse maja kasutada ka jaheda ja tuulise ilmaga. Tänavakividest on rajatud juurdepääsutee ning maja ümbruses on ala, millel saab üritusi korraldada.