Juhtkiri ⟩ Eelistaks eestimaist kaupa, kui saaks

Üks pettusejuhtum kahjustab aga kaudselt kõigi turumüüjate mainet ning nagu osaühingu Kindel Käsi esindaja Viljandi turu maasikapettust kommenteerides tabavalt ütles, siis kõige suuremad kannatajad on kohalikud tootjad. Paljud inimesed ostavad eestimaist kaupa põhimõtte pärast ning selleks, et siinset majandust ja põllumeest toetada. Tänapäeval on järjest suuremale hulgale inimestele oluline keskkonnale jäetud jalajälg. Kui kaob usk sellesse, et kaup on Eestis kasvatatud, võidaksegi hakata ostma välismaist, sest see on ju odavam ning petistele raha anda ei taheta. Rääkimata sellest, et viletsat petukaupa kellegi nime all müües saab kohaliku tootja nimi pleki külge.