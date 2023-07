Lavavõitlejate etendus tuleb spordihoones

Lavavõitluse entusiastid annavad pärast suvekooli lõppu etenduse ja see tuleb teises kohas, kui varem välja kuulutatud.

Eesti lavavõitluse liidu juhatuse liige Katre Kaseleht ütles, et 22. juulil on publik oodatud Viljandi spordihoonesse, kus etteaste algab kell 17.

Algul oli tema sõnul see üritus plaanis Kaevumäel, kuid lähenev pärimusmuusika festival toob sinna ettevalmistustööd, mis võivad lavavõitlejaid ja eeskätt publikut segada.

Ligi nelikümmend huvilist Eestist, Soomest, Rootsist, Norrast, Taanist, Belgiast ja Ameerika Ühendriikidest kogunes Viljandisse, kus 10.–22. juulini korraldab Eesti lavavõitluse liit suvekooli. See on järjekorras veerandsajas kord, vaid koroona ajal jäi kaks aastat vahele. 15 aastat on suvekooli peetud Eestis, nüüd teist korda Viljandis.