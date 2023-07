Riigi ja omavalitsuste suhtlustõrgete saaga sai järjekordse peatüki. Maa-amet saatis paljudele omavalitsustele märgukirja, et pole midagi teha, aga kuna hanke võitnud ettevõtja ei saa tööga hakkama, niidab riik endale kuuluvaid maid heal juhul sügisel. Märgukirjast koorus välja, kuidas riigiamet ei tea, mis ja kus toimub ning milliseid tingimusi on vaja hankesse kirja panna, et tööd ka tehtud saaks. Seejärel selgus, et ka paljud omavalitsused, teiste seas Viljandi linnavalitsus, ei tea, mis ja kus toimub, ning Viljandi Linnahooldus on pikalt teinud tasuta tööd ning niitnud maid, mida ta niitma ei peaks.