Nädala eelarve ⟩ Põhja-Sakala kaasav eelarve, kus kaasati ainult üks mõte

Teisest küljest oli summa nii väike, et pole ka erilist põhjust kulmu kergitada. Viis või kümme tuhat eurot on ka Põhja-Sakala valla jaoks nii pisike summa, et selle säästmine ei tee rikkamaks ega kulutamine vaesemaks. Võimalik, et see ongi põhjus, miks eelarvesse laekus ainult kaks ettepanekut, millest jäi lõpuks järele üks. Aga on ka täiesti võimalik, et selle taga on märksa tõsisemad põhjused. Näiteks vallarahva ja kogukondade irdumine vallast ning huvipuudus valla kui terviku toimetamiste vastu.