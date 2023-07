Viljandimaa üritused neljapäeval, 20. juulil

Tänavu 30-aastaseks saav Viljandi Metall tähistab kodulinnas ümmargust tähtpäeva suure tasuta kontserdiga, mis algab 20. juulil kell 19. See on Viljandi Metalli tänu kogukonna inimestele, kes on ettevõttesse oma panuse andnud. Tasuta kontserdil astuvad üles muuhulgas Viljandiga tihedalt seotud ansambel Minimal Wind, Hendrik Sal-Saller ja Smilers, Viljandi Drumlab ning rahva poolt palavalt armastatud Ivo Linna koos ansambliga Supernova. Õhtut juhib Oskar Punga.