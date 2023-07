Te ju teate seda kutset poe fuajees. Kui olete juhtumisi naine, siis pöördutakse teie kui proua või preili poole, aga mõte on sama. Rääkida soovitakse siis pensionifondidest, elektrilepingust, neti- või teleteenuse pakkumisest. Te ei soovi rääkida. Teie mõtted on ehk selle juures, kas peaks ostma kaks või kolm pakki piima ning kas kodus on saia, võid ja tomateid.