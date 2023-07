Juhtkiri ⟩ Kui teha, siis korralikult

Tõsi, neid on võimalik rajada ühel aastal kaks tükki. See on suurel vallal iseenesest õige mõte, et kaasava eelarve töid peaks olema mitu. Tibatilluke summa on aga kindlasti põhjus, mis kaasavat eelarvet tänavu Põhja-Sakalas läbikukkunuks võib pidada, sest kahest ideevõistlusele esitatud mõttest vastas valla kehtestatud reeglitele ainult üks. Võrdluseks võib tuua, et Viljandi linnavalitsusele esitati 17 plaani.