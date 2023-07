Riigikogu liikmed Aivar Kokk ja Valdo Randpere väitsid sel nädalal Postimehes, et riigikogu katuseraha süsteem on riigieelarvest läbipaistvam. Tõepoolest on. Kahtluseta. Kui võtta ette vaat et kogu riigi rahandus, siis see kolm-neli miljonit eurot, mis läheb jagamisele rahva seas tuntud katuserahana, on ilmselgelt ajakirjanduses kõige põhjalikumalt läbitöötatud rahaeraldus. Alates sellest ajast, kui summa ja selle saaja järele kirjutati ka andja erakonna nimi, ongi tegemist harukordselt avaliku rahajagamisega.