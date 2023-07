Juhtkiri ⟩ Unustatud Arkaadia aed

Keeruline öelda, kas linnavalitsuse otsus mitte lubada [eel]arvamusfestivali Tartu tänavale oli õigustatud või mitte. Osalejaid ning tegevust on kaheks ja pooleks päevaks kestval festivalil ehk tõesti vähevõitu ning Arkaadia aed on sellisteks väikesteks kokkusaamisteks just õige koht. Teisest küljest ei juhtu Viljandiga ka midagi, kui autod peavad paar päeva Tartu poole sõitma näiteks mööda Jakobsoni tänavat. Ent see on vaidlus tulevikuks.