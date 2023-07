Iseenesest on selles tubli annus montypythonlikku absurdihuumorit. Meediaettevõtete pahurust annaks ju serveerida ka niipidi, et «Meediaettevõtteid nörritas riigi nõue hakata lõpuks ometi tõtt rääkima», ning paraku ongi sotsiaalmeediast silma jäänud umbes selliseid tõlgendusi, seejuures mitte pilklikke, vaid täiesti tõsimeelseid. Aga isegi järelevalveamet ei suuda kahjuks tagada seda, et lugejad alati pealkirjast kaugemale loeksid , ning sellele võib ikka ja jälle kinnitust leida, kui lugeda sotsiaalmeediat, foorumeid või artiklisabadesse jäetud kommentaare.