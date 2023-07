Viljandi lossivaremetest välja tulnud ainulaadne avastus kaeti esialgu kinni

«Varasemate uuringute põhjal oli teada, et hüpokaust tuleb keskmisest ruumist välja ja tuli ka, aga täiesti ootamatu oli, et tegemist on põhimõtteliselt kahekorruselise hüpokaustiga,» rääkis arheoloog Heiki Valk. «Sama ahju suu avaneb ka keskmisse ruumi. Nähtavale tuli tellistest võlvkaar ning selle kaare alt oli võimalik ka ahju sisse minna ning seda seestpoolt mõõta ja pildistada.»